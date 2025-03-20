Зеленський про припинення вогню: вважаю, що це можливо зробити швидко

Президент України Володимир Зеленський вважає, що досягнути швидкого припинення вогню можливо, і, на його думку, при припиненні вогню є можливість закінчити війну швидше. Про це він сказав під час Zoom-брифінгу, передає УНН.

Що стосується швидкого досягнення припинення вогню, я вважаю, що це можливо зробити швидко…Питання припинення вогню дає можливості. Чому я вважаю швидке закінчення війни може бути? Є політична воля, навіть, якщо одна зі сторін хоче порушувати, провокувати, але є політична воля, яка анонсована всьому світу - сказав Зеленський.

Президент вважає, що припинення вогню на місяць-два може стати вікном можливостей.

"Якщо припинення вогню на місяць, на два місяці – це вікно можливостей, коли можна скласти план й намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну, може, ту чи іншу стадію війни, як ми кажемо "гарячу" стадію, ще не про все домовитися, але можна закінчити війну", - заявив Зеленський.

Президент також зауважив, що припинення вогню на роки – це лише замороження конфлікту.

"Що відбувається далі. Я вважаю, що якщо це припинення вогню на роки, то це замороження конфлікту. Я вважаю, що тоді це не закінчення війни. Це постійний такий заморожений конфлікт, й тоді ми не знаємо, коли буде той чи інший "вибух" й війна прийде знову. Я ось про, що говорю, чому при припиненні вогню є можливість закінчити війну швидше. Це мій особистий досвід. Це зриви припинення вогню з росіянами, це досвід наших з ними домовленостей та не домовленостей, й це те, що я бачу", - пояснив Зеленський.

Зеленський наголосив, що російський диктатор володимир путін не хоче припинення війни.

"Що стосується того, що путін не хоче. Так, він не хоче. Чому? Він не знаходиться в слабкій позиції. Він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою. Так, він не знаходиться у виграшній позиції. Я вважаю, що його ініціатива пів року тому була сильнішою", - сказав Зеленський.

Проте Зеленський пояснив чому можна закінчити війну й можна зробити перший крок щодо тиші, припинення вогню всюди.

"Тому що путін всі ці роки повномасштабної війни плюс роки окупації після 2014 року розповідав всім, що Україна не хоче закінчення війни, Україна зриває можливості припинення вогню, Україна не хоче, щоб ця війна закінчилася. Що Україна сьогодні продемонструвала? Україна хоче закінчення війни, Україна сильніша, ніж він всім казав, й Україна готова на повне припинення вогню без будь-яких умов", - сказав Зеленський.

Тому за його словами, в цій ситуації путіну доведеться якимось чином викручуватися, тому що його світ не зрозуміє.

"Ті країни, які були до нього ближче з Глобального Півдня, навіть вони дивляться й не розуміють", - додав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що питання територій буде найскладнішим у перемовинах про встановлення перемир’я.

Зеленський повідомляв, що українська сторона підготує до зустрічі з американською стороною в Саудівській Аравії список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, по яких росія не має завдавати ударів.