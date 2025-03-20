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Зеленский о прекращении огня: считаю, что это возможно сделать быстро

Киев • УНН

 • 10957 просмотра

Президент Зеленский заявил, что достижение быстрого прекращения огня возможно и открывает окно возможностей для завершения войны. Он подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня без условий.

Зеленский о прекращении огня: считаю, что это возможно сделать быстро

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что достичь быстрого прекращения огня возможно, и, по его мнению, при прекращении огня есть возможность закончить войну быстрее. Об этом он сказал во время Zoom-брифинга, передает УНН.

Что касается быстрого достижения прекращения огня, я считаю, что  это возможно сделать быстро… Вопрос прекращения огня дает возможности. Почему я считаю быстрое окончание войны может быть? Есть политическая воля, даже, если одна из сторон хочет нарушать, провоцировать, но есть политическая воля, которая анонсирована всему миру

- сказал Зеленский.

Президент считает, что прекращение огня на месяц-два может стать окном возможностей.

"Если прекращение огня на месяц, на два месяца – это окно возможностей, когда можно составить план и пытаться всеми давить на любого, кто срывает это, но можно закончить войну, может ту или иную стадию войны, как мы говорим "горячую" стадию, еще не обо всем договориться, но можно закончить войну", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что прекращение огня на годы – это лишь замораживание конфликта.

"Что происходит дальше. Я считаю, что если это прекращение огня на годы, то это замораживание конфликта. Я считаю, что тогда это не окончание войны. Это постоянный такой замороженный конфликт, и тогда мы не знаем, когда будет тот или иной "взрыв" и война придет снова.  Я вот о чем говорю, почему при прекращении огня есть возможность закончить войну быстрее. Это мой личный опыт. Это срывы прекращения огня с россиянами, это опыт наших с ними договоренностей и не договоренностей, и это то, что я вижу", - пояснил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор владимир путин  не хочет прекращения войны.

"Что касается того, что путин не хочет. Да, он не хочет. Почему? Он не находится в слабой позиции. Он не находится в слабой позиции на поле боя. Да, он не находится в выигрышной позиции. Я считаю, что его инициатива полгода назад была сильнее", - сказал Зеленский.

Однако Зеленский объяснил почему можно закончить войну и можно сделать первый шаг по тишине, прекращению огня всюду.

"Потому что путин все эти годы полномасштабной войны плюс годы оккупации после 2014 года рассказывал всем, что Украина не хочет окончания войны, Украина срывает возможности прекращения огня, Украина не хочет, чтобы эта война закончилась. Что Украина сегодня продемонстрировала? Украина хочет окончания войны, Украина сильнее, чем он всем говорил, и Украина готова на полное прекращение огня без каких-либо условий", - сказал Зеленский.

Поэтому по его словам, в этой ситуации путину придется каким-то образом выкручиваться, потому что его мир не поймет.

"Те страны, которые были к нему ближе из Глобального Юга, даже они смотрят и не понимают", - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что вопрос территорий будет самым сложным в переговорах об установлении перемирия. 

Зеленский сообщал, что украинская сторона подготовит к встрече с американской стороной в Саудовской Аравии список энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, по которым россия не должна наносить удары.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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