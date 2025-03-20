"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

Питання територій буде найскладнішим у перемовинах про встановлення перемир’я. Про це під час онлайн-брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, Україна не може завершити на контактній лінії, адже у деяких місцях вона розділяє населені пункти.

Питання території буде найскладніше. Я це відчуваю, ми це розуміємо і це буде для нас для всіх виклик. Ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто - сказав глава держави.

Він повідомив, що розповів про цю складність президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови.

Є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя. Ніхто не повернеться в половину міста. І якщо десь це повернеться, якщо це станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. ... Я сказав чесно президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст? - зазначив Президент.

За його словами, глава Білого дому погодився, що "Берлінська стіна – це не варіант, і тому ми будемо пробувати менеджувати це питання".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, адже нині він перебуває не у найсильнішій позиції на полі бою. За його словами, нині путін перебуває "не у виграшній позиції", тоді як шість місяців тому "його ініціатива була сильнішою".

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