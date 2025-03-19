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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30811 перегляди

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Україна отримала нові F-16 - Зеленський

Київ • УНН

 • 19125 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Україну нових винищувачів F-16 від партнерів. Президент також спростував інформацію про збиття винищувача над Сумщиною.

Україна отримала нові F-16 - Зеленський

Україна отримала від партнерів додаткові винищувачі F-16. Про це під час Zoom-брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

Водночас глава держави не уточнив, скільки саме нових літаків отримала Україна та хто їх надав.

Русіяни брешуть, що вони щось там збили. Нічого вони не збили. А хороша новина - кілька літаків F-16 прилетіли в Україну

- сказав Зеленський.

Як відомо, сьогодні російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Згодом очільник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський указом №165 присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю, який загинув виконуючи бойове завдання на F-16 під час відбиття масованого російського авіаційного удару.

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо07.03.25, 10:29 • 15527 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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