Україна отримала нові F-16 - Зеленський

Україна отримала від партнерів додаткові винищувачі F-16. Про це під час Zoom-брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

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Водночас глава держави не уточнив, скільки саме нових літаків отримала Україна та хто їх надав.

Русіяни брешуть, що вони щось там збили. Нічого вони не збили. А хороша новина - кілька літаків F-16 прилетіли в Україну - сказав Зеленський.

Як відомо, сьогодні російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Згодом очільник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський указом №165 присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю, який загинув виконуючи бойове завдання на F-16 під час відбиття масованого російського авіаційного удару.

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо