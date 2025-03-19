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росіяни заявляють про збиття українського F-16: у Повітряних силах спростували

Київ • УНН

 • 17336 перегляди

Російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що пілоти успішно працюють по позиціях окупантів.

росіяни заявляють про збиття українського F-16: у Повітряних силах спростували

Очільник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про збиття російськими військами українського літака F-16, як про це заявляли російські z-блогери. Про це Ігнат написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

РАШНпропаганден знову "збили" наш літак. Цього разу F-16. "Все цели сбиты" - отряды путина накормлены. Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. І так щодня, бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами 

- написав Ігнат.

Контекст

Сьогодні російські z-блогери повідомляли, що армія рф нібито збили український F-16 в небі над Сумщиною. За словами росіян, літак був збитий з комплексу С-400, якому "підсвічував" літак окупантів Су-35.

Український Telegram-канал "Соняшник", який ведуть бійці Повітряних сил ЗСУ, також спростували інформацію збиття літака, проте підтвердили факт атаки на літак.

"С-400, було близько, чесно. Але увернувся", - написали в Telegram-каналі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський указом №165 присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю, який загинув виконуючи бойове завдання на F-16 під час відбиття масованого російського авіаційного удару.

Павло Башинський

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