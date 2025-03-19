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россияне заявляют о сбитии украинского F-16: в Воздушных силах опровергли

Киев • УНН

 • 17092 просмотра

Российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что пилоты успешно работают по позициям оккупантов.

россияне заявляют о сбитии украинского F-16: в Воздушных силах опровергли

Глава службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о сбитии российскими войсками украинского самолета F-16, как об этом заявляли российские z-блогеры. Об этом Игнат написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

РАШНпропаганден снова "сбили" наш самолет. На этот раз F-16. "Все цели сбиты" - отряды путина накормлены. Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами 

- написал Игнат.

Контекст

Сегодня российские z-блогеры сообщали, что армия рф якобы сбила украинский F-16 в небе над Сумщиной. По словам россиян, самолет был сбит из комплекса С-400, которому "подсвечивал" самолет оккупантов Су-35.

Украинский Telegram-канал "Соняшник", который ведут бойцы Воздушных сил ВСУ, также опровергли информацию о сбитии самолета, однако подтвердили факт атаки на самолет.

"С-400, было близко, честно. Но увернулся", - написали в Telegram-канале.

Напомним

Президент Владимир Зеленский указом №165 присвоил звание Героя Украины полковнику Алексею Месю, который погиб, выполняя боевое задание на F-16 во время отражения массированного российского авиационного удара.

Павел Башинский

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