Президент присвоїв звання Героя України льотчику Олексію "Moonfish" Месю

Президент Володимир Зеленський указом №165 присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю. Про повідомив Офіс президента, передає УНН.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МЕСЮ Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно) - йдеться в указі.

Месь нагороджений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Доповнення

Український пілот Олексій Месь, позивний "Moonfish", загинув 26 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання на F-16 під час відбиття масованого російського авіаційного удару. Олексій був одним з перших українських пілотів, які навчались на цих літаках у США і активно лобіював передачу F-16 Україні. Під час виконання завдання він знищив три крилаті ракети та безпілотний літальний апарат, ризикуючи своїм життям заради захисту України.

Олексій Месь був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" за мужність і самовідданість, виявлену під час захисту державного суверенітету. Свій позивний "Moonfish" він отримав після одного з курйозних випадків, але залишався скромним і не любив розповідати про це. Він став символом відданості і героїзму, а його втрати країна оплакує як величезну втрату для Збройних Сил України. Прощання з Олексієм відбулося 29 серпня 2024 року, де тисячі українців і колеги по службі вшанували його пам’ять.

Нагадаємо

Президент України своїм указом №138 присвоїв звання Героя України Владиславу Стоцькому.