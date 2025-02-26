Президент присвоїв звання Героя України лейтенанту Стоцькому

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7199 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52632 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 95434 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116867 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107810 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

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Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151276 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120465 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136060 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134030 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127730 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

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Президент присвоїв звання Героя України лейтенанту Стоцькому

Президент присвоїв звання Героя України лейтенанту Стоцькому

Київ  •  УНН

 • 34833 перегляди

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Президент України підписав указ №138 про присвоєння звання Героя України Владиславу Стоцькому. Старший лейтенант отримав нагороду за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові.

Президент Володимир Зеленський указом №138 присвоїв звання Героя України лейтенанту Нацгвардії Владиславу Стоцькому. Про повідомив Офіс президента, передає УНН.

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СТОЦЬКОМУ Владиславу Володимировичу - старшому лейтенанту

- йдеться в указі.

Стоцький нагороджений за особисту мужність і героїзм, самовіддане служіння українському народові.

Нагадаємо

Зеленський своїм указом №144 присвоїв парамедикині Ірині Цибух також звання Героя України посмертно. Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.

Зеленський присвоїв парамедикині Цибух звання Героя України посмертно26.02.25, 20:05 • 33602 перегляди

Лілія Подоляк

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