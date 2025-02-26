Президент присвоїв звання Героя України лейтенанту Стоцькому
Київ • УНН
Президент України підписав указ №138 про присвоєння звання Героя України Владиславу Стоцькому. Старший лейтенант отримав нагороду за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові.
Президент Володимир Зеленський указом №138 присвоїв звання Героя України лейтенанту Нацгвардії Владиславу Стоцькому. Про повідомив Офіс президента, передає УНН.
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СТОЦЬКОМУ Владиславу Володимировичу - старшому лейтенанту
Стоцький нагороджений за особисту мужність і героїзм, самовіддане служіння українському народові.
Нагадаємо
Зеленський своїм указом №144 присвоїв парамедикині Ірині Цибух також звання Героя України посмертно. Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.
Зеленський присвоїв парамедикині Цибух звання Героя України посмертно26.02.25, 20:05 • 33602 перегляди