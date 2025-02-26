Президент присвоил звание Героя Украины лейтенанту Стоцкому

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Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
17:49 • 34763 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
17:44 • 36063 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 53704 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

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Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 85129 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 99364 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

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МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
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Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
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Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
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Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент присвоил звание Героя Украины лейтенанту Стоцкому

Президент присвоил звание Героя Украины лейтенанту Стоцкому

Киев  •  УНН

 • 8007 просмотра

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Президент Украины подписал указ №138 о присвоении звания Героя Украины Владиславу Стоцкому. Старший лейтенант получил награду за личное мужество, героизм и самоотверженное служение украинскому народу.

Президент Владимир Зеленский указом №138 присвоил звание Героя Украины лейтенанту Нацгвардии Владиславу Стоцкому. Об этом сообщил Офис президента, передает УНН.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СТОЦКОМУ Владиславу Владимировичу - старшему лейтенанту

- говорится в указе.

Стоцкий награжден за личное мужество и героизм, самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним

Зеленский своим указом №144 присвоил парамедику Ирине Цыбух также звание Героя Украины посмертно. Цыбух погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.

Зеленский присвоил парамедику Цыбух звание Героя Украины посмертно26.02.25, 20:05 • 13018 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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