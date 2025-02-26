Президент присвоил звание Героя Украины лейтенанту Стоцкому
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ №138 о присвоении звания Героя Украины Владиславу Стоцкому. Старший лейтенант получил награду за личное мужество, героизм и самоотверженное служение украинскому народу.
Президент Владимир Зеленский указом №138 присвоил звание Героя Украины лейтенанту Нацгвардии Владиславу Стоцкому. Об этом сообщил Офис президента, передает УНН.
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СТОЦКОМУ Владиславу Владимировичу - старшему лейтенанту
Стоцкий награжден за личное мужество и героизм, самоотверженное служение украинскому народу.
Напомним
Зеленский своим указом №144 присвоил парамедику Ирине Цыбух также звание Героя Украины посмертно. Цыбух погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.
Зеленский присвоил парамедику Цыбух звание Героя Украины посмертно26.02.25, 20:05 • 13018 просмотров