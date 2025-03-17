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Президент присвоил звание Героя Украины летчику Алексею "Moonfish" Месю

Киев • УНН

 • 64696 просмотра

Алексей Месь, позывной "Мунфиш", погиб 26 августа 2024 года, отражая массированный авиационный удар врага. Он был одним из первых пилотов F-16 и уничтожил три ракеты и БПЛА.

Президент присвоил звание Героя Украины летчику Алексею "Moonfish" Месю

Президент Владимир Зеленский указом №165 присвоил звание Героя Украины полковнику Алексею Месю. Об этом сообщил Офис президента, передает УНН.

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" МЕСЮ Алексею Сергеевичу – полковнику (посмертно)

- говорится в указе.

Месь награжден за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Дополнение

Украинский пилот Алексей Месь, позывной "Moonfish", погиб 26 августа 2024 года, выполняя боевое задание на F-16 во время отражения массированного российского авиационного удара. Алексей был одним из первых украинских пилотов, которые учились на этих самолетах в США и активно лоббировал передачу F-16 Украине. Во время выполнения задания он уничтожил три крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат, рискуя своей жизнью ради защиты Украины.

Алексей Месь был награжден медалью "За воинскую службу Украине" за мужество и самоотверженность, проявленные во время защиты государственного суверенитета. Свой позывной "Moonfish" он получил после одного из курьезных случаев, но оставался скромным и не любил рассказывать об этом. Он стал символом преданности и героизма, а его утрату страна оплакивает как огромную потерю для Вооруженных Сил Украины. Прощание с Алексеем состоялось 29 августа 2024 года, где тысячи украинцев и коллеги по службе почтили его память.

Напомним 

Президент Украины своим указом №138 присвоил звание Героя Украины Владиславу Стоцкому. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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