Украина получила новые F-16 - Зеленский

Украина получила от партнеров дополнительные истребители F-16. Об этом во время Zoom-брифинга сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

В то же время глава государства не уточнил, сколько именно новых самолетов получила Украина и кто их предоставил.

Русияне врут, что они что-то там сбили. Ничего они не сбили. А хорошая новость - несколько самолетов F-16 прилетели в Украину