Украина получила новые F-16 - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Украину новых истребителей F-16 от партнеров. Президент также опроверг информацию о сбитии истребителя над Сумщиной.
Украина получила от партнеров дополнительные истребители F-16. Об этом во время Zoom-брифинга сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
В то же время глава государства не уточнил, сколько именно новых самолетов получила Украина и кто их предоставил.
Русияне врут, что они что-то там сбили. Ничего они не сбили. А хорошая новость - несколько самолетов F-16 прилетели в Украину
Как известно, сегодня российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Впоследствии глава службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию.
Напомним
Президент Владимир Зеленский указом №165 присвоил звание Героя Украины полковнику Алексею Месю, который погиб, выполняя боевое задание на F-16 во время отражения массированного российского авиационного удара.
Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо07.03.25, 10:29 • 15514 просмотров