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"Берлинская стена – не вариант": Зеленский назвал самый сложный вопрос в переговорах о мире

Киев • УНН

 • 105356 просмотра

Президент заявил, что вопрос территорий будет самым сложным в переговорах. Он подчеркнул необходимость защиты Украины, но признал, что это будет вызовом.

"Берлинская стена – не вариант": Зеленский назвал самый сложный вопрос в переговорах о мире

Вопрос территорий будет самым сложным в переговорах об установлении перемирия. Об этом во время онлайн-брифинга заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Украина не может завершить на контактной линии, ведь в некоторых местах она разделяет населенные пункты.

Вопрос территории будет самым сложным. Я это чувствую, мы это понимаем, и это будет для нас для всех вызов. Мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах. Но нам будет очень непросто

- сказал глава государства.

Он сообщил, что рассказал об этой сложности президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

Есть регионы, есть города, есть городки, которые разрезаны той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите места или городки без жизни. Никто не вернется в половину города. И если где-то это вернется, если это произойдет с большими какими-то городами, то это будет Берлин. ... Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?

- отметил Президент.

По его словам, глава Белого дома согласился, что "Берлинская стена – это не вариант, и поэтому мы будем пробовать менеджировать этот вопрос".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, ведь сейчас он находится не в самой сильной позиции на поле боя. По его словам, сейчас путин находится "не в выигрышной позиции", тогда как шесть месяцев назад "его инициатива была сильнее".

Украина получила новые F-16 - Зеленский19.03.25, 23:53 • 19090 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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