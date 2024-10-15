Зеленський про фронт: ситуація непроста, але тримаємо позиції
Київ • УНН
Головком Сирський доповів президенту, що ЗСУ тримають позиції попри складну ситуацію на фронті. Зеленський подякував військовим за стійкість та зазначив, що визначені завдання Курської операції продовжують реалізовуватися.
Головком Олександр Сирський доповів сьогодні Президенту Володимиру Зеленському, що ситуація на фронті непроста, але Сили оборони тримають позиції. Про це заявив Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати
Доповнення
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