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Зеленський про фронт: ситуація непроста, але тримаємо позиції

Київ • УНН

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Головком Сирський доповів президенту, що ЗСУ тримають позиції попри складну ситуацію на фронті. Зеленський подякував військовим за стійкість та зазначив, що визначені завдання Курської операції продовжують реалізовуватися.

Зеленський про фронт: ситуація непроста, але тримаємо позиції

Головком Олександр  Сирський доповів сьогодні Президенту Володимиру Зеленському, що ситуація на фронті непроста, але Сили оборони тримають позиції. Про це заявив Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати

- розповів Зеленський. 

Доповнення

Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко повідомляв 12 жовтня, що росіяни надзвичайно сильно тиснуть, використовуючи всі доступні ресурси, на східному фронті. 

Представник пресслужби 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак  повідомляв 14 жовтня, що в районі Часового Яру на Донеччині ситуація критично складна.

Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявляла, що окупанти не готуються до зимового періоду на фронті та намагаються використати сприятливі погодні умови на Донеччині до настання морозів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Луганська область
Збройні сили України
Олександр Сирський
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