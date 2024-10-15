Окупанти не готуються до зими, прагнуть використати сприятливі погодні умови до морозів - ОТУ "Луганськ"
Київ • УНН
Російські окупанти намагаються максимально використати сприятливі погодні умови на Донеччині до настання морозів. Українські війська, на відміну від ворога, проводять підготовку до зимового періоду.
Російські окупанти не готуються до зимового періоду на фронті та намагаються використати сприятливі погодні умови на Донеччині до настання морозів. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає УНН.
За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області
За її словами, російські окупанти застосовують артилерію, FPV-дрони та інші засоби ураження, намагаючись досягти своїх цілей до настання морозів, а українські війська, на відміну від противника, проводять підготовку до зимового періоду, що ускладнить штурмування українських позицій для загарбників.
Нагадаємо
На фронті минулої доби сталося 198 боїв, найбільше - чверть - на Курахівському напрямку, також активним ворог був на Покровському та Лиманському напрямках.