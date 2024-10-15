Оккупанты не готовятся к зиме, стремятся использовать благоприятные погодные условия до морозов - ОТГ "Луганск"
Киев • УНН
Российские оккупанты пытаются максимально использовать благоприятные погодные условия в Донецкой области до наступления морозов. Украинские войска, в отличие от врага, проводят подготовку к зимнему периоду.
Российские оккупанты не готовятся к зимнему периоду на фронте и пытаются использовать благоприятные погодные условия в Донецкой области до наступления морозов. Об этом сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.
По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области
По ее словам, российские оккупанты применяют артиллерию, FPV-дроны и другие средства поражения, пытаясь достичь своих целей до наступления морозов, а украинские войска, в отличие от противника, проводят подготовку к зимнему периоду, что усложнит штурмование украинских позиций для захватчиков.
Напомним
На фронте за прошедшие сутки произошло 198 боев, больше всего - четверть - на Кураховском направлении, также активным враг был на Покровском и Лиманском направлениях.