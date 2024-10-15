Зеленский о фронте: ситуация непростая, но держим позиции
Киев • УНН
Главком Сырский доложил президенту, что ВСУ держат позиции, несмотря на сложную ситуацию на фронте. Зеленский поблагодарил военных за стойкость и отметил, что определенные задачи Курской операции продолжают реализовываться.
Главком Александр Сырский доложил сегодня Президенту Владимиру Зеленскому, что ситуация на фронте непростая, но Силы обороны держат позиции. Об этом заявил Зеленский в видеообращении, передает УНН.
Доклад Главкома Сирского. По фронту: ситуация непростая, но держим позиции. И я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу стойкость. Отдельно - Курская операция: определенные задачи продолжаем реализовывать
Дополнение
Начальник разведки артиллерии 4-й бригады «Рубеж» капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко сообщал 12 октября, что россияне чрезвычайно сильно давят, используя все доступные ресурсы, на восточном фронте.
Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак сообщал 14 октября, что в районе Часового Яра в Донецкой области ситуация критически сложная.
Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова заявляла, что оккупанты не готовятся к зимнему периоду на фронте и пытаются использовать благоприятные погодные условия в Донецкой области до наступления морозов.