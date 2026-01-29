Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії операціям рф

$42.770.19
51.230.00
ukenru
18:35 • 130 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 3124 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 12092 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 21658 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 20866 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 25767 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 23580 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 17864 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19763 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28527 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
91%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 34344 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 12269 перегляди
Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT29 січня, 10:00 • 4948 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 23430 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 11124 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 3146 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 4464 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 11274 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 71266 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 99643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 762 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 1458 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 28192 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 54228 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 51535 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram
Опалення

Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії операціям рф

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він відзначив хороші результати СБУ у протидії російським операціям проти України та її громадян.

Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії операціям рф

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку росії

- наголосив Президент.

Зеленський також подякував працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну.

Кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру", - додав Зеленський.

Зеленський: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"28.01.26, 20:54 • 3414 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський