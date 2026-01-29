Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії операціям рф
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він відзначив хороші результати СБУ у протидії російським операціям проти України та її громадян.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку росії
Зеленський також подякував працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну.
Кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру", - додав Зеленський.
Зеленський: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"28.01.26, 20:54 • 3414 переглядiв