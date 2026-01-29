Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії операціям рф

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку росії - наголосив Президент.

Зеленський також подякував працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну.

Кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру", - додав Зеленський.

