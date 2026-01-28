Зеленський: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Євгенія Хмари, зокрема, про бойові операції Служби безпеки. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.

І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої "Альфи", і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що крім того, окремо були визначені задачі на напрямку посилення санкційної політики.

Бійці підрозділу "Альфа" СБУ атакували 5 російських аеродромів, знищивши 15 одиниць авіатехніки та склади на понад 1 млрд доларів. Серед знищеного – винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери та транспортний літак.