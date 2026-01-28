Зеленський: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"
Президент Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Євгенія Хмари про бойові операції. СБУ планує нові операції на території агресора та посилює санкційну політику.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Євгенія Хмари, зокрема, про бойові операції Служби безпеки. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.
І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої "Альфи", і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни
Зеленський зазначив, що крім того, окремо були визначені задачі на напрямку посилення санкційної політики.
Нагадаємо
Бійці підрозділу "Альфа" СБУ атакували 5 російських аеродромів, знищивши 15 одиниць авіатехніки та склади на понад 1 млрд доларів. Серед знищеного – винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери та транспортний літак.