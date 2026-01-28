$42.960.17
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 1458 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 2474 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 9870 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 13441 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 11381 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 22926 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23172 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27195 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 31012 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 87036 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 66569 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 85004 перегляди
Зеленський: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Євгенія Хмари про бойові операції. СБУ планує нові операції на території агресора та посилює санкційну політику.

Зеленський: "Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни"

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Євгенія Хмари, зокрема, про бойові операції Служби безпеки. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.

І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої "Альфи", і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

- йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що крім того, окремо були визначені задачі на напрямку посилення санкційної політики.

Нагадаємо

Бійці підрозділу "Альфа" СБУ атакували 5 російських аеродромів, знищивши 15 одиниць авіатехніки та склади на понад 1 млрд доларів. Серед знищеного – винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери та транспортний літак.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна