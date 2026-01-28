Зеленский: "Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны"

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Евгения Хмары, в частности, о боевых операциях Службы безопасности. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.

И то, что касается фронта, в частности действия нашей "Альфы", и то, что СБУ вполне справедливо делает на территории агрессора в ответ на все удары, на все российское зло, которое пришло на нашу землю. Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что кроме того, отдельно были определены задачи на направлении усиления санкционной политики.

Напомним

Бойцы подразделения "Альфа" СБУ атаковали 5 российских аэродромов, уничтожив 15 единиц авиатехники и склады на более чем 1 млрд долларов. Среди уничтоженного – истребители, бомбардировщики, вертолеты и транспортный самолет.