Зеленский: "Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны"
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад главы СБУ Евгения Хмары о боевых операциях. СБУ планирует новые операции на территории агрессора и усиливает санкционную политику.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Евгения Хмары, в частности, о боевых операциях Службы безопасности. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.
И то, что касается фронта, в частности действия нашей "Альфы", и то, что СБУ вполне справедливо делает на территории агрессора в ответ на все удары, на все российское зло, которое пришло на нашу землю. Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны
Зеленский отметил, что кроме того, отдельно были определены задачи на направлении усиления санкционной политики.
Напомним
Бойцы подразделения "Альфа" СБУ атаковали 5 российских аэродромов, уничтожив 15 единиц авиатехники и склады на более чем 1 млрд долларов. Среди уничтоженного – истребители, бомбардировщики, вертолеты и транспортный самолет.