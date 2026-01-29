Зеленский сообщил о хороших результатах СБУ в противодействии операциям рф

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Есть хорошие результаты Службы безопасности Украины в противодействии российским операциям против нашего государства, наших людей. Александр доложил о деталях работы Службы по обезвреживанию угроз со стороны россии - подчеркнул Президент.

Зеленский также поблагодарил работников СБУ, всех, кто срывает планы врага и этим защищает страну.

Каждый такой результат усиливает нас в дипломатии и приближении надежного мира", - добавил Зеленский.

Зеленский: "Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны"