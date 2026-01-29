Зеленский сообщил о хороших результатах СБУ в противодействии операциям рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. Он отметил хорошие результаты СБУ в противодействии российским операциям против Украины и ее граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Есть хорошие результаты Службы безопасности Украины в противодействии российским операциям против нашего государства, наших людей. Александр доложил о деталях работы Службы по обезвреживанию угроз со стороны россии
Зеленский также поблагодарил работников СБУ, всех, кто срывает планы врага и этим защищает страну.
Каждый такой результат усиливает нас в дипломатии и приближении надежного мира", - добавил Зеленский.
