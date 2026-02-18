$43.260.09
10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Зеленський очікує детальний звіт за підсумками зустрічей в Женеві

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що очікує на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей у Женеві. Пріоритетом є гарантії безпеки для України, а українські представники мають чіткі директиви.

Зеленський очікує детальний звіт за підсумками зустрічей в Женеві

Президент Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей у Женеві, про що повідомив у соцмережах, пише УНН.

Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет – гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей

- повідомив Зеленський.

18.02.26, 12:05

Доповнення

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф організували у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Напередодні у Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Сьогодні, 18 лютого, роботу продовжили політична та військова групи - над уточненням параметрів і механіки обговорюваних напередодні рішень. Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві після близько двох годин зустрічі. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський перед другим днем переговорів у Женеві проводив нараду з українськими перемовниками. Він зазначив, що росія намагається затягнути переговори, і поставив завдання зробити їх результативними.

Юлія Шрамко

Політика
Війна в Україні
Женева
Володимир Зеленський
Україна