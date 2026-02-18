Зеленський очікує детальний звіт за підсумками зустрічей в Женеві

Президент Володимир Зеленський очікує на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей у Женеві, про що повідомив у соцмережах, пише УНН.

Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет – гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей - повідомив Зеленський.

Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві

Доповнення

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф організували у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Напередодні у Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Сьогодні, 18 лютого, роботу продовжили політична та військова групи - над уточненням параметрів і механіки обговорюваних напередодні рішень. Українська сторона повідомила про завершення переговорів у Женеві після близько двох годин зустрічі. Російська сторона анонсувала нову зустріч "найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський перед другим днем переговорів у Женеві проводив нараду з українськими перемовниками. Він зазначив, що росія намагається затягнути переговори, і поставив завдання зробити їх результативними.