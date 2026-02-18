$43.260.09
Эксклюзив
10:59 • 4264 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 2830 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 10458 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 13179 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 12169 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 14287 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23283 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38155 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38062 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38100 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
Зеленский ожидает детальный отчет по итогам встреч в Женеве

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает детальный доклад по итогам всех встреч в Женеве. Приоритетом являются гарантии безопасности для Украины, а украинские представители имеют четкие директивы.

Зеленский ожидает детальный отчет по итогам встреч в Женеве

Президент Владимир Зеленский ожидает подробного доклада по итогам всех встреч в Женеве, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет – гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю подробного доклада по итогам всех встреч

- сообщил Зеленский.

Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве

Дополнение

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф организовали в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.

Накануне в Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Сегодня, 18 февраля, работу продолжили политическая и военная группы - над уточнением параметров и механики обсуждаемых накануне решений. Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве после около двух часов встречи. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский перед вторым днем переговоров в Женеве проводил совещание с украинскими переговорщиками. Он отметил, что Россия пытается затянуть переговоры, и поставил задачу сделать их результативными.

Юлия Шрамко

Политика
Война в Украине
Женева
Владимир Зеленский
Украина