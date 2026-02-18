Зеленский ожидает детальный отчет по итогам встреч в Женеве
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает детальный доклад по итогам всех встреч в Женеве. Приоритетом являются гарантии безопасности для Украины, а украинские представители имеют четкие директивы.
Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет – гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю подробного доклада по итогам всех встреч
Дополнение
Третий раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф организовали в Женеве 17-18 февраля после двух раундов в Абу-Даби.
Накануне в Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Сегодня, 18 февраля, работу продолжили политическая и военная группы - над уточнением параметров и механики обсуждаемых накануне решений. Украинская сторона сообщила о завершении переговоров в Женеве после около двух часов встречи. Российская сторона анонсировала новую встречу "в ближайшее время".
Президент Владимир Зеленский перед вторым днем переговоров в Женеве проводил совещание с украинскими переговорщиками. Он отметил, что Россия пытается затянуть переговоры, и поставил задачу сделать их результативными.