Зеленський назвав енергетичні потреби головним пріоритетом України на саміті ЄС і закликав готувати "зимовий пакет"

Президент Володимир Зеленський назвав енергетичні потреби головним питанням для України на саміті Європейського Союзу в Брюсселі 16 жовтня. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами перед початком другого дня саміту ЄС, пише УНН.

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Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України від початку повномасштабної війни та наголосив, що нині першочерговим завданням є забезпечення енергетичних потреб країни.

Головним пунктом нашого порядку денного є енергетичні потреби. Це питання номер один. І, звісно, ми прагнемо завершити цю війну якомога швидше. Наразі ми не бачимо з боку росії жодних сигналів про те, що вона готова до цього - готова покласти край цій війні. Саме тому ми маємо підготувати "зимовий пакет". Йдеться не лише про енергетику, а і про протиповітряну оборону та фінансування - зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив необхідність планувати європейську допомогу на довший термін.

Урсула (фон дер Ляєн - ред.) має рацію: нам слід говорити не лише про 2026, а і про 2027 рік - зауважив глава держави.

Він висловив впевненість, що Україні вдасться до кінця року відкрити два останні переговорні кластери щодо вступу в ЄС.

Ми будемо працювати та робити все, щоб відкрити два останні кластери до кінця року. Я впевнений, що ми це зробимо - Зеленський.

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