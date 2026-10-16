Зеленський назвав енергетичні потреби головним пріоритетом України на саміті ЄС і закликав готувати "зимовий пакет"
Київ • УНН
На саміті ЄС Зеленський назвав енергетику головним пріоритетом України. Він закликав включити до пакета ППО та фінансування.
Президент Володимир Зеленський назвав енергетичні потреби головним питанням для України на саміті Європейського Союзу в Брюсселі 16 жовтня. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами перед початком другого дня саміту ЄС, пише УНН.
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Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України від початку повномасштабної війни та наголосив, що нині першочерговим завданням є забезпечення енергетичних потреб країни.
Головним пунктом нашого порядку денного є енергетичні потреби. Це питання номер один. І, звісно, ми прагнемо завершити цю війну якомога швидше. Наразі ми не бачимо з боку росії жодних сигналів про те, що вона готова до цього - готова покласти край цій війні. Саме тому ми маємо підготувати "зимовий пакет". Йдеться не лише про енергетику, а і про протиповітряну оборону та фінансування
Зеленський також підкреслив необхідність планувати європейську допомогу на довший термін.
Урсула (фон дер Ляєн - ред.) має рацію: нам слід говорити не лише про 2026, а і про 2027 рік
Він висловив впевненість, що Україні вдасться до кінця року відкрити два останні переговорні кластери щодо вступу в ЄС.
Ми будемо працювати та робити все, щоб відкрити два останні кластери до кінця року. Я впевнений, що ми це зробимо
Цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації – Зеленський після зустрічі з Макроном15.10.26, 23:00 • 3042 перегляди