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Зеленский назвал энергетические потребности главным приоритетом Украины на саммите ЕС и призвал готовить "зимний пакет"

Киев • УНН

 • 4872 просмотра

На саммите ЕС Зеленский назвал энергетику главным приоритетом Украины. Он призвал включить в пакет ПВО и финансирование.

Зеленский назвал энергетические потребности главным приоритетом Украины на саммите ЕС и призвал готовить "зимний пакет"

Президент Владимир Зеленский назвал энергетические потребности главным вопросом для Украины на саммите Европейского союза в Брюсселе 16 октября. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами перед началом второго дня саммита ЕС, пишет УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины с начала полномасштабной войны и подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является обеспечение энергетических потребностей страны.

Главным пунктом нашей повестки дня являются энергетические потребности. Это вопрос номер один. И, конечно, мы стремимся завершить эту войну как можно скорее. Сейчас мы не видим со стороны россии никаких сигналов о том, что она готова к этому — готова положить конец этой войне. Именно поэтому мы должны подготовить "зимний пакет". Речь идет не только об энергетике, но и о противовоздушной обороне и финансировании

- отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул необходимость планировать европейскую помощь на более длительный срок.

Урсула (фон дер Ляйен — ред.) права: нам следует говорить не только о 2026, но и о 2027 годе

- заметил глава государства.

Он выразил уверенность, что Украине удастся до конца года открыть два последних переговорных кластера по вступлению в ЕС.

Мы будем работать и делать все, чтобы открыть два последних кластера до конца года. Я уверен, что мы это сделаем

- Зеленский.

В этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации — Зеленский после встречи с Макроном15.10.26, 23:00 • 3730 просмотров

Ольга Розгон

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