Зеленський доручив Свириденко та Качці супровід та експертизу майбутніх угод між Україною, США та Європою

Ексклюзив
14:17 • 6702 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 8068 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 12547 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 28859 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 32250 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 26722 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29019 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36535 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42882 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36763 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Популярнi новини
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 23225 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 31129 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 24456 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15 • 9642 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 18864 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 6688 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 19014 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 28851 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 24593 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 31264 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 29022 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 25114 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 31380 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33722 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 89758 перегляди
Зеленський доручив Свириденко та Качці супровід та експертизу майбутніх угод між Україною, США та Європою

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям забезпечити повний супровід економічних аспектів майбутніх угод між Україною, США та Європою. Також визначено параметри використання коштів на відбудову від партнерів.

Зеленський доручив Свириденко та Качці супровід та експертизу майбутніх угод між Україною, США та Європою

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка, передає УНН.

Обговорили документи щодо відбудови та економічного розвитку України – доручив Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка 

- повідомив Зеленський.

Крім того, за словами Президента, визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів.

Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися 

- наголосив Зеленський.

Він назвав правильною тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції.

Аналогічні практики треба розширювати й на росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів.

Антоніна Туманова

