Зеленський доручив Свириденко та Качці супровід та експертизу майбутніх угод між Україною, США та Європою
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка, передає УНН.
Обговорили документи щодо відбудови та економічного розвитку України – доручив Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка
Крім того, за словами Президента, визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів.
Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися
Він назвав правильною тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції.
Аналогічні практики треба розширювати й на росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів.