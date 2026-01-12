Зеленський доручив Свириденко та Качці супровід та експертизу майбутніх угод між Україною, США та Європою

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка, передає УНН.

Обговорили документи щодо відбудови та економічного розвитку України – доручив Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами й тристоронніх: Україна – Європа – Америка - повідомив Зеленський.

Крім того, за словами Президента, визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів.

Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися - наголосив Зеленський.

Він назвав правильною тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції.

Аналогічні практики треба розширювати й на росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку - резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів.