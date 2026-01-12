Зеленский поручил Свириденко и Качке сопровождение и экспертизу будущих соглашений между Украиной, США и Европой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка, передает УНН.

Обсудили документы по восстановлению и экономическому развитию Украины – поручил Премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка

Кроме того, по словам Президента, определены необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров.

Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от россии, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться