Зеленский поручил Свириденко и Качке сопровождение и экспертизу будущих соглашений между Украиной, США и Европой

Эксклюзив
16:29 • 502 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 10336 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 10793 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 14018 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 31045 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 33635 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 27428 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 29554 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36911 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 43462 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 10338 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Европа
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37
Техника
Отопление
The New York Times
Ракетная система С-300
ЗРК Бук

Зеленский поручил Свириденко и Качке сопровождение и экспертизу будущих соглашений между Украиной, США и Европой

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам обеспечить полное сопровождение экономических аспектов будущих соглашений между Украиной, США и Европой. Также определены параметры использования средств на восстановление от партнеров.

Зеленский поручил Свириденко и Качке сопровождение и экспертизу будущих соглашений между Украиной, США и Европой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка, передает УНН.

Обсудили документы по восстановлению и экономическому развитию Украины – поручил Премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка

- сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, определены необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров.

Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от россии, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться

- подчеркнул Зеленский.

Он назвал правильной тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции.

Аналогичные практики нужно расширять и на россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и несмотря ни на что оставаться в дипломатическом треке

- резюмировал Глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ относительно гарантий безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Антонина Туманова

