Зеленский поручил Свириденко и Качке сопровождение и экспертизу будущих соглашений между Украиной, США и Европой
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам обеспечить полное сопровождение экономических аспектов будущих соглашений между Украиной, США и Европой. Также определены параметры использования средств на восстановление от партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка, передает УНН.
Обсудили документы по восстановлению и экономическому развитию Украины – поручил Премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка
Кроме того, по словам Президента, определены необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров.
Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от россии, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться
Он назвал правильной тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции.
Аналогичные практики нужно расширять и на россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и несмотря ни на что оставаться в дипломатическом треке
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ относительно гарантий безопасности для Украины от Соединенных Штатов.