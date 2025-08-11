Зеленський анонсував цифровізацію списання майна в армії
Київ • УНН
Уряд України підготує зміни до процедури списання майна в армії, що значно спростить та цифровізує цей процес. Це надасть більше можливостей командирам корпусів та бригад, а також скоротить терміни списання.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд підготує відповідні зміни до списання майна в армії, що стане більш цифровізованим. Про це Зеленський написав у Telegram за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, передає УНН.
Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення. Значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої прийняли рішення, що бригади зможуть самостійно закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку. Також планується значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Відповідні рішення має ухвалити уряд.
Президент України підписав закон, який спрощує процедуру списання військового майна, що стало непридатним під час воєнного стану. Це має розвантажити командирів та прискорити логістику на фронті.