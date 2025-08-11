Зеленський анонсував цифровізацію списання майна в армії

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 12926 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 52142 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 72689 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 51152 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 110390 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 118249 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 101939 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 71422 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 120615 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 211744 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
49%
752мм
Популярнi новини
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT11 серпня, 06:46 • 101208 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України11 серпня, 08:11 • 42015 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 63533 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 43757 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 53609 перегляди
Публікації
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 12965 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 52221 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 53822 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 63733 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 72750 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 52123 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 96883 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 211741 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 360295 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 262634 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Financial Times
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill

Зеленський анонсував цифровізацію списання майна в армії

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Уряд України підготує зміни до процедури списання майна в армії, що значно спростить та цифровізує цей процес. Це надасть більше можливостей командирам корпусів та бригад, а також скоротить терміни списання.

Зеленський анонсував цифровізацію списання майна в армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд підготує відповідні зміни до списання майна в армії, що стане більш цифровізованим. Про це Зеленський написав у Telegram за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, передає УНН.

Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення. Значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання 

- повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої прийняли рішення, що бригади зможуть самостійно закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку. Також планується значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Відповідні рішення має ухвалити уряд.

Президент України підписав закон, який спрощує процедуру списання військового майна, що стало непридатним під час воєнного стану. Це має розвантажити командирів та прискорити логістику на фронті.

Павло Башинський

ВійнаПолітикаТехнології
Володимир Зеленський
Україна