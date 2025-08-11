Зеленский анонсировал цифровизацию списания имущества в армии
Киев • УНН
Правительство Украины подготовит изменения в процедуру списания имущества в армии, что значительно упростит и цифровизирует этот процесс. Это предоставит больше возможностей командирам корпусов и бригад, а также сократит сроки списания.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство подготовит соответствующие изменения по списанию имущества в армии, что станет более цифровизированным. Об этом Зеленский написал в Telegram по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНН.
Провел Ставку. Именно о тех вопросах, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решение. Значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой приняли решение, что бригады смогут самостоятельно закупать пикапы, квадроциклы и другую технику. Также планируется значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Соответствующие решения должно принять правительство.
Президент Украины подписал закон, упрощающий процедуру списания военного имущества, ставшего непригодным во время военного положения. Это должно разгрузить командиров и ускорить логистику на фронте.