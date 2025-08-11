Зеленский анонсировал цифровизацию списания имущества в армии

$41.390.07
Эксклюзив
14:46 • 7198 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 43911 просмотра
12:35 • 43911 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 66841 просмотра
10:23 • 66841 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 47813 просмотра
09:52 • 47813 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 107656 просмотра
11 августа, 07:41 • 107656 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 116812 просмотра
11 августа, 06:00 • 116812 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 100986 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71095 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 119871 просмотра
9 августа, 14:11 • 119871 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 210126 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 98109 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 38893 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 57464 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 40579 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 47610 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 7148 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 43866 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 48134 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 57996 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 66812 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 43866 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 95370 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 210115 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 359017 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 261441 просмотра
Зеленский анонсировал цифровизацию списания имущества в армии

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Правительство Украины подготовит изменения в процедуру списания имущества в армии, что значительно упростит и цифровизирует этот процесс. Это предоставит больше возможностей командирам корпусов и бригад, а также сократит сроки списания.

Зеленский анонсировал цифровизацию списания имущества в армии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство подготовит соответствующие изменения по списанию имущества в армии, что станет более цифровизированным. Об этом Зеленский написал в Telegram по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНН.

Провел Ставку. Именно о тех вопросах, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решение. Значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания 

- сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой приняли решение, что бригады смогут самостоятельно закупать пикапы, квадроциклы и другую технику. Также планируется значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Соответствующие решения должно принять правительство.

Президент Украины подписал закон, упрощающий процедуру списания военного имущества, ставшего непригодным во время военного положения. Это должно разгрузить командиров и ускорить логистику на фронте.

Павел Башинский

Владимир Зеленский
Украина