Зеленський підписав закон про спрощення списання військового майна: що змінюється

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру списання військового майна (реєстр. №12373), повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Він спрощує процедуру списання майна, яке набуло непридатного стану, було знищене чи пошкоджене під час воєнного стану.

Це розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці і реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни.

Зокрема, військове майно, яке набуло непридатного стану (окрім нерухомості), вартістю до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, списується за одним актом без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів.

У монобільшості законопроєкт №12373 називали "кроком до ефективнішої армії". Адже він, дозволивши командирам оперативно списувати знищене або використане майно в умовах воєнного стану без зайвої бюрократії, як очікується, суттєво розвантажить тилові служби та прискорить логістику на фронті.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила закон, що спрощує процедуру списання військового майна, 15 квітня.