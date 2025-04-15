Спрощення списання військового майна: Рада ухвалила закон в цілому

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який спрощує списання військового майна під час дії воєнного стану.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12373.

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Рада підтримала в цілому №12373 - про списання військового майна. "За" в цілому - 321 - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, з моменту надходження майна до Сил оборони і закріплення його за військовими частинами воно набуває статусу військового майна. Закріплене військове майно використовується лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача військового майна здійснюються у спеціальному порядку, визначеним Кабміном.

У разі знищення або втрати військового майна, або його пошкодження внаслідок бойових таке майно незалежно від номенклатури служб (підрозділів) забезпечення, без затверджень та погоджень з правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ списується на підставі єдиного акта списання, в якому зазначаються опис події та перелік військового майна, що підлягає списанню.

Службове розслідування щодо встановлення причин та обставин знищення (втрати), пошкодження, дострокового зносу, перевитрати військового майна може не призначатись. Відповідний акт про втрату військового майна складається та підписується комісією та не менш як двома учасниками або свідками події (за наявності).

Акт списання у тридцятиденний строк подається на затвердження командиру військової частини або посадовій особі органу військового управління. У законі "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі" пропонується передбачити, що розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника або у зв’язку з виконанням бойового завдання.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує процедуру обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних силах командирами військових частин.