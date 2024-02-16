Уряд спростив процедуру списання командирами військових частин військового майна

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує процедуру обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних силах командирами військових частин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

"Внесено зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах щодо визначення повноважень командирам військових частин стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання", - повідомив Мельничук.

Зазначається, що зміни до положення внесені відповідно до закону, який був прийняти Верховною Радою у жовтні 2022 року та передбачає, що командири військових частин можуть списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 000 неоподаткованих мінімумів по спрощеній процедурі. Списання буде здійснюватися наказом командира за поданням комісії.

Нагадаємо

Міністерство оборони дозволило військовим частинам вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.