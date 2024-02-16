Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества
Киев • УНН
Кабинет министров упростил процедуру списания командирами воинских частей военного имущества стоимостью до 100 000 долларов США в военное время, позволив им делать это приказами без согласования с высшим руководством.
Кабинет министров принял постановление, которое упрощает процедуру учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных силах командирами воинских частей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Внесены изменения в Положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах по определению полномочий командирам воинских частей по списанию военного имущества во время военного положения своими приказами независимо от номенклатуры служб обеспечения, а также полномочия соответствующих должностных лиц по рассмотрению и утверждению единого акта списания", - сообщил Мельничук.
Отмечается, что изменения в положение внесены в соответствии с законом, который был принят Верховной Радой в октябре 2022 года и предусматривает, что командиры воинских частей могут списывать военное имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 000 необлагаемых минимумов по упрощенной процедуре. Списание будет осуществляться приказом командира по представлению комиссии.
Напомним
Министерство обороны разрешило воинским частям вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме.
Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества
Кабинет министров упростил процедуру списания командирами воинских частей военного имущества стоимостью до 100 000 долларов США в военное время, позволив им делать это приказами без согласования с высшим руководством.
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