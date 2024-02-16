Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  105321 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  123529 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  122954 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  157277 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  238196 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  251891 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  215301 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  208085 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  217424 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250347 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 16:15  •  7759 просмотра

Read in English

Кабинет министров упростил процедуру списания командирами воинских частей военного имущества стоимостью до 100 000 долларов США в военное время, позволив им делать это приказами без согласования с высшим руководством.

Кабинет министров принял постановление, которое упрощает процедуру учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных силах командирами воинских частей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Внесены изменения в Положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах по определению полномочий командирам воинских частей по списанию военного имущества во время военного положения своими приказами независимо от номенклатуры служб обеспечения, а также полномочия соответствующих должностных лиц по рассмотрению и утверждению единого акта списания", - сообщил Мельничук.

Отмечается, что изменения в положение внесены в соответствии с законом, который был принят Верховной Радой в октябре 2022 года и предусматривает, что командиры воинских частей могут списывать военное имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 000 необлагаемых минимумов по упрощенной процедуре. Списание будет осуществляться приказом командира по представлению комиссии.

Напомним

Министерство обороны разрешило воинским частям вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
artem-lysohorАртем Лисогор
Уряд спростив процедуру списання командирами військових частин військового майна
The Government has simplified the procedure for military unit commanders to write off military property
Новости по теме

Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

Кабинет министров упростил процедуру списания командирами воинских частей военного имущества стоимостью до 100 000 долларов США в военное время, позволив им делать это приказами без согласования с высшим руководством.

Война •   •  7759 просмотра
Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

В результате шестичасового обстрела российскими войсками Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области погиб мирный житель.

Война •   •  8000 просмотра
россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом

Врачи Центра детской медицины во Львове укоротили язык младенцу, который был в 5 раз длиннее нормы из-за редкого синдрома Беквита-Видемана.

Здоровье •   •  5873 просмотра
Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом

"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные

В официальном сообщении Винницкого областного совета говорится о том, что "ежемесячно сотрудники исполнительного аппарата областного Совета собирают средства для закупки самого необходимого в настоящее время для подразделений ВСУ. В 2023 году было собрано более миллиона гривен".

Общество •   •  9305 просмотра
"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные

Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины

Зеленский встретился с Президентом Германии Штайнмайером в Берлине. По время которой главы государств обсудили актуальную ситуацию на фронте, и оборонные потребности Украины.

Война •   •  14018 просмотра
Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины

В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения

Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.

Война •   •  12453 просмотра
В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения

Если бы путин преуспел и силой передвинул границы в Европе, то это было бы гораздо дороже - Шольц о продолжении военной поддержки Украины

Если позволить путину достичь успеха в Украине и силой переместить границы в Европе, это подорвет европейский мирный порядок и создаст опасный прецедент для дальнейшей агрессии, считает канцлер Германии.

Война •   •  11846 просмотра
Если бы путин преуспел и силой передвинул границы в Европе, то это было бы гораздо дороже - Шольц о продолжении военной поддержки Украины

Украина может проиграть, потому что мы не в состоянии поставить достаточно боеприпасов, это позор для запада - премьер Баварии

Премьер-министр Баварии раскритиковал Запад за недостаточные поставки боеприпасов на Украину, заявив, что это может привести к победе России и является позором.

Война •   •  12785 просмотра
Украина может проиграть, потому что мы не в состоянии поставить достаточно боеприпасов, это позор для запада - премьер Баварии

Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия предоставила Украине 3 машины для разминирования, разведывательные беспилотники, 155-мм боеприпасы и другое военное оборудование в рамках нового пакета военной помощи.

Война •   •  12160 просмотра
Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали

С 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты, которые убили 14 гражданских лиц.

Война •   •  10956 просмотра
рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали