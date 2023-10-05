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Актуальне
Рада спростила процедуру списання військового майна

Рада спростила процедуру списання військового майна

Київ • УНН

 • 687603 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому законопроект №10039 щодо спрощення процедури списання військового майна, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.

Деталі

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, "за" нардепи віддали 309 голосів.

"За цим законом командири військових частин можуть списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 000 неоподаткованих мінімумів по спрощеній процедурі. Списання буде здійснюватися наказом командира за поданням комісії", - роз'яснив нардеп Гончаренко у Telegram.

З його слів, це все необхідно через руйнування та пошкодження майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо

Торік в Україні презентували реєстр пошкодженого та знищеного під час війни майна.

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