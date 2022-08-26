В Україні презентували реєстр пошкодженого та знищеного під час війни майна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації презентували реєстр майна, яке було пошкоджено та знищено внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
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"Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації презентували реєстр пошкодженого та знищеного майна. У ньому буде зберігатись інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення. Ці дані необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Наразі українці подали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно через застосунок і портал "Дія". Реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями, які створили органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації.
"Відбудова - складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України" - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7632, який пропонує звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна внаслідок війни.
Міністерство економіки України спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, завданих підприємствам внаслідок агресії росії.