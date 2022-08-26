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В Украине презентовали реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации презентовали реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В Украине презентовали реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества

Цитата

"Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации презентовали реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения. Эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации убытков и восстановления после победы Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас украинцы подали более 256 тысяч сообщений о поврежденном имуществе через приложение и портал "Дия". Реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями, которые создали органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации.

"Восстановление - сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше. Запуск реестра поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать ущерб гражданам Украины" - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дополнение 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7632, которым предлагается освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества в результате войны.

Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения ущерба, причиненного предприятиям вследствие агрессии россии.

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