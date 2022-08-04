Власників знищеного чи пошкодженого майна можуть звільнити від податку на нерухомість: у Раді зареєстрували законопроект

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Так, у ВР зареєстровано законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно.

Ініціаторка законопроекту, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк повідомила, що у Податковому кодексі пропонується закріпити норму про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли сталося руйнування об’єкта. Це має підтверджуватися актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування.

Цитата

«Відповідно до чинних норм Податкового кодексу, податок на нерухоме майно обчислюється на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. Однак в умовах війни не враховується те, що об’єкт повністю або частково став непридатним для використання з дати знищення або пошкодження. А підготовка документів для внесення змін до відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи до документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт, для цілей перегляду податкових зобов’язань затягується на тривалий строк», – пояснила Шуляк.

Вона також додала, що нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окупованих територій. Адже руйнувань внаслідок ракетних обстрілів зазнають об’єкти по всій території України.

Доповнення

Рада підтримала можливість списання кредитів на знищене під час війни майно.

17 липня повідомлялося, що в Україні через повномасштабне вторгнення рф 800 тисяч людей потребують житла.