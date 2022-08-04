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Владельцев уничтоженного или поврежденного имущества могут освободить от налога на недвижимость: в Раде зарегистрировали законопроект

Владельцев уничтоженного или поврежденного имущества могут освободить от налога на недвижимость: в Раде зарегистрировали законопроект

Киев • УНН

 • 124235 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7632, которым предлагается освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества в результате войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Так, в ВР зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество.

Инициатор законопроекта, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк сообщила, что в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение обьекта. Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или ее территориальным органом) или органом местного самоуправления.

Цитата

«Согласно действующим нормам Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество исчисляется на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Однако в условиях войны не учитывается то, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения изменений в сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или к документам, подтверждающим право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок», – объяснила Шуляк.

Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Ведь разрушениям в результате ракетных обстрелов подвергаются объектам по всей территории Украины.

Дополнение

Рада поддержала возможность списания кредитов на уничтоженное во время войны имущество.

17 июля сообщалось, что в Украине из-за полномасштабного вторжения россии 800 тысяч человек нуждаются в жилье.

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