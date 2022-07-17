В Україні через повномасштабне вторгнення рф 800 тисяч людей потребують житла

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35565 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81802 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121676 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173155 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 170484 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170319 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147716 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115390 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108592 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308308 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79626 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67868 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 41841 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 33723 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 38463 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182567 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308310 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569518 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513338 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 38463 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92282 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119920 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142937 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156476 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В Україні через повномасштабне вторгнення рф 800 тисяч людей потребують житла

В Україні через повномасштабне вторгнення рф 800 тисяч людей потребують житла

Київ • УНН

 • 201684 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Українці подали вже понад 250 тисяч інформаційних повідомлень про зруйновані або пошкоджені домівки – тобто наразі в країні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі. Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, передає УНН з посиланням на пресслужбу «Слуги народу».

Шуляк повідомила, що в Україні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі.

Вона розповіла, що пріоритетність відбудови визначають керівники обласних військових адміністрацій. І висловила сподівання, що саме відновлення житла для українців стане головним напрямком відбудови.

Цитата

«Керівники обласних військових адміністрацій володіють повним переліком руйнувань, розуміють, що необхідно відновлювати в першу чергу. Хотілося б, щоб це були домівки наших громадян. Бачимо дуже велику потребу в житлі: через Дію і ЦНАПи громадяни подали вже 250 тисяч заявок про зруйноване або пошкоджене житло. Сподіваюся, що голови ОВА будуть визначати його відновлення пріоритетом», – сказала Шуляк.

Деталі

За її словами, крім того, необхідно відновлювати об’єкти соціальної інфраструктури, наголосила вона. Зокрема – заклади освіти в деокупованих областях, аби налагоджувати там освітній процес з 1 вересня.

«Ще один пріоритет – вся інженерна та транспортна інфраструктура. За це літо максимально відновлюються пошкоджені дороги, будуть зроблені тимчасові переправи, щоб не було проблем зі сполученням між населеними пунктами», – зауважила Шуляк.

Шуляк додала, що для повноцінної відбудови домівок людей і відновлення зруйнованої інфраструктури Україна сподівається на допомогу міжнародних партнерів – і охочих долучитися серед них дедалі більшає.

«Наприклад, Уряд Естонії взяв шефство над Житомирською областю і вже виокремив 15 великих проєктів, пов’язаних із транспортною інфраструктурою і соціальною сферою. Зокрема, вже починаються роботи над будівництвом дитсадочка в місті Овруч», – розповіла Шуляк.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні зараз у п’яти областях вже підготовлено технічну і проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

Додамо

4 – 5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90