В Україні через повномасштабне вторгнення рф 800 тисяч людей потребують житла

Шуляк повідомила, що в Україні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі.

Вона розповіла, що пріоритетність відбудови визначають керівники обласних військових адміністрацій. І висловила сподівання, що саме відновлення житла для українців стане головним напрямком відбудови.

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«Керівники обласних військових адміністрацій володіють повним переліком руйнувань, розуміють, що необхідно відновлювати в першу чергу. Хотілося б, щоб це були домівки наших громадян. Бачимо дуже велику потребу в житлі: через Дію і ЦНАПи громадяни подали вже 250 тисяч заявок про зруйноване або пошкоджене житло. Сподіваюся, що голови ОВА будуть визначати його відновлення пріоритетом», – сказала Шуляк.

Деталі

За її словами, крім того, необхідно відновлювати об’єкти соціальної інфраструктури, наголосила вона. Зокрема – заклади освіти в деокупованих областях, аби налагоджувати там освітній процес з 1 вересня.

«Ще один пріоритет – вся інженерна та транспортна інфраструктура. За це літо максимально відновлюються пошкоджені дороги, будуть зроблені тимчасові переправи, щоб не було проблем зі сполученням між населеними пунктами», – зауважила Шуляк.

Шуляк додала, що для повноцінної відбудови домівок людей і відновлення зруйнованої інфраструктури Україна сподівається на допомогу міжнародних партнерів – і охочих долучитися серед них дедалі більшає.

«Наприклад, Уряд Естонії взяв шефство над Житомирською областю і вже виокремив 15 великих проєктів, пов’язаних із транспортною інфраструктурою і соціальною сферою. Зокрема, вже починаються роботи над будівництвом дитсадочка в місті Овруч», – розповіла Шуляк.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні зараз у п’яти областях вже підготовлено технічну і проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

Додамо

4 – 5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.