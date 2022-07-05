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У Лугано ухвалили підсумкову декларацію конференції з відновлення України: що передбачається

У Лугано ухвалили підсумкову декларацію конференції з відновлення України: що передбачається

Київ • УНН

 • 138122 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У декларації конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, пише УНН.

Цитата

"У Лугано ухвалили підсумкову декларацію конференції, у якій глави держав і урядів, міністри й високі представники зобов’язались підтримувати Україну на її шляху до відновлення", - написав Шмигаль у Telegram.

"Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення - від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати", - зазначив Шмигаль, якого цитують у пресслужбі уряду.

Деталі

Зі слів Прем'єра, "проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України було визнано основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення".

Окрім того, всі високоповажні учасники конференції, з його слів, підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації плану.

Декларація містить ключові принципи, які визначають критерії та методи відновлення:

  • Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом з міжнародними партнерами.
  • Спрямованість на реформи.
  • Прозорість, підзвітність, верховенство права.
  • Демократична участь.
  • Залучення багатьох стейкхолдерів.
  • Гендерна рівність та інклюзія.
  • Сталий розвиток.

"Усього за 6 тижнів ми разом з понад 3000 експертів, посадовців, парламентарів напрацювали реформи та запропонували проривні проекти по 24 напрямках. І за це я також хочу всім подякувати, хто вже включився в роботу над Планом відновлення", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль також повідомив, що робота над імплементацією Плану відновлення розпочнеться вже сьогодні — під час круглого столу.

Доповнення

4 липня у швейцарському Лугано стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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