В Лугано приняли итоговую декларацию конференции по восстановлению Украины: что предполагается

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"В Лугано приняли итоговую декларацию конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению", - написал Шмыгаль в Telegram.

"Главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению - от начала и до долгосрочного восстановления. От имени всего украинского народа хочу их за это поблагодарить", - отметил Шмыгаль, которого цитируют в пресс-службе правительства.

Детали

По словам Премьера, "проект Плана восстановления и развития под руководством Украины был признан основным рамочным документом, задающим направление процессу восстановления".

Кроме того, все достопочтенные участники конференции, по его словам, поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации плана.

Декларация содержит ключевые принципы, определяющие критерии и методы обновления:



Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления и воплощать его вместе с международными партнерами.



Направленность на реформы.



Прозрачность, подотчетность, верховенство права.



Демократическое участие.



Привлечение многих стейкхолдеров.



Гендерное равенство и инклюзия.



Устойчивое развитие.



"Всего за 6 недель мы вместе с более чем 3000 экспертами, должностными лицами, парламентариями наработали реформы и предложили прорывные проекты по 24 направлениям. И за это я также хочу всех поблагодарить, кто уже включился в работу над Планом восстановления", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что работа над имплементацией Плана восстановления начнется уже сегодня — во время круглого стола.

Дополнение

4 июля в швейцарском Лугано стартовала двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.