Відновлення України: стала відома програма заходів конференції у Лугано

Перший день конференції

У перший день конференції щодо відновлення України серед іншого віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представить детальний план цифрового відновлення України та буде обговорено рамкові умови для активізації відносин із міжнародними економічними організаціями.

Так, 4 липня о 13:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом) відбудеться церемонія відкриття, яка ознаменує офіційний початок конференції з питань відновлення України у Лугано. Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс привітає всіх учасників у своєму рідному місті Лугано та офіційно відкриє URC2022. Президент України Зеленський звернеться до учасників у режимі відеоконференції із Києва.

О 14:00 (15:00 за Києвом) відбудеться панель щодо засад сталого відновлення в Україні. Вступні промови виголосять президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Основний доповідач - Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Також серед спікерів, зокрема, виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, віце-президент ЄІБ Тереза Червінська, президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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Наступна панель запланована на 16:00 (17:00 за Києвом). Вона поділена на три теми: «Відновлення економіки», «Відновлення людського капіталу», «Цифрова трансформація задля відновлення».

Перша тема буде присвячена майбутньому економічному відновленню України. Будуть обговорюватися рамкові умови для активізації відносин із міжнародними економічними організмами. Серед спікерів від України: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Національної ради з відновлення, нардеп Данило Гетманцев.

Під час обговорення другої теми учасники дискусії акцентують увагу на впливі війни на суспільство на тому, як міжнародне співтовариство може підтримати населення України у процесі відновлення. Серед спікерів, зокрема: Перша леді України Олена Зеленська, адміністратор Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахім Штайнер, регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Панельна дискусія «Цифрова трансформація задля відновлення» окреслить роль цифровізації у процесі відновлення України. Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представить детальний план цифрового відновлення України.

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О 17:30 (18:30 за Києвом) розпочнеться панель «Відновлення інфраструктури». Вона підсвітить масштаби руйнування інфраструктури внаслідок війни та окреслить способи і відновлення. Серед спікерів, зокрема: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та виконувач обов'язків керуючого директора Європейського інвестиційного банку Маркус Бернд.

Також о 17:30 (18:30 за Києвом) буде панель «Відновлення довкілля та досягнення енергетичної безпеки». Вона оцінить масштаби негативного впливу війни на довкілля та населення України. Учасники дискусії обговорюватимуть нові моделі охорони навколишнього середовища під час економічного, соціального та інфраструктурного відновлення України. Серед спікерів, зокрема: міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Другий день конференції

5 липня з 8:30 до 10:20 (з 9:30 до 11:20 за Києвом) відбудуться сесія заяв держав і міжнародних організацій. На цьому засіданні всім запрошеним державам (на рівні заступників міністрів) та міжнародним організаціям (на рівні керівників організацій) буде надана можливість викласти свої пропозиції щодо планів і процесу відновлення України. Серед модераторів: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та заступник глави місії посольства Швейцарії в Україні Сімон Піду.

10:40–11:20 (11:40-12:20 за Києвом) - заключне засідання. Буде представлено підсумковий документ URC2022 «Декларація Лугано». Серед спікерів: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Швейцарії Конфедерації Ігнаціо Кассіс.