Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову країни

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Президент повідомив, що активно готується до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії, яка почнеться в понеділок.

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"Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи", - йдеться у зверненні.

Цей захід є найбільшим економічним проєктом в Європі на якому Зеленський запросить різні країни та компанії для співпраці та відбудови нашої держави.

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