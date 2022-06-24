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Відбудова держави з нуля: у Мінінфраструктури пояснили, які складові охоплюватиме план відновлення України після перемоги у війні

Відбудова держави з нуля: у Мінінфраструктури пояснили, які складові охоплюватиме план відновлення України після перемоги у війні

Київ • УНН

 • 345716 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський анонсував план відбудови держави, який Україна представлятиме в липні на конференції у Лугано. Українська держава зазнала колосальних руйнувань внаслідок російської агресії. За останніми даними Міністерства інфраструктури, задокументовані збитки, завдані нашій інфраструктурі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, уже сягають майже 104 млрд доларів. У розмові з журналістом УНН заступник міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний пояснив, які саме складові охоплюватиме план відбудови та у які терміни має вкластися держава для свого відновлення.

За словами представника відомства, йдеться про фундамент, який було закладено при будуванні держави у радянські часи. Враховуючи той факт, що Україна стрімко рухається до Європейського Союзу, та 23 червня офіційно стала кандидатом у члени ЄС, її відновлення стосуватиметься, зокрема, економічної та соціальної сфер.

Цитата

“Треба аналізувати детально багато верств стосовно демографічної, економічної та соціальної ситуацій. Тобто, як ми бачимо цей регіон після відбудови, і тоді, можливо, замість трьох сіл, які були зруйновані з трьома школами, та заповнені на 30%, можливо зробити окрему, більш насичену територіальну громаду, і відновити одну школу”, – пояснив на прикладі заступник міністра.

Деталі

Україна зазнавала змін протягом всього свого існування. Чим ближче держава була до Європи, тим сильніше змінювалася її економічна мапа. “Тому ми розуміємо, що план відновлення не передбачає “зруйновано три школи – треба відбудувати три школи” – це трохи невірно. Цей план - не просто “копі-паст” з реєстру пошкодженого майна. Це значно більша робота, яка буде проводитись”, – додав Комірний.

Державні діячі та експерти різних країн дискутують щодо термінів відновлення України після перемоги над російською агресією. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц у нещодавній заяві висловив думку, що відновлення Української держави вимагає величезних фінансових зусиль, та може стати справою поколінь.

Архітектори вважають, що на відбудову зруйнованих росією українських населених пунктів знадобиться до 10 років.

Своєю чергою, українська влада на цьому етапі не може спрогнозувати конкретних термінів, у які має вкластися при відбудові. Як заявив Комірний, строк один – якнайшвидше.

“Ми розуміємо, що людям треба мати житло. Необхідно, щоб якнайшвидше запрацювала економіка. Це залежить від багатьох факторів, які зараз ми прогнозувати просто не можемо. Усе залежить від того, наскільки великі кошти будуть заходити – донорські, та все інше”, – констатує заступник міністра.

Важливим залишається той фактор, що наразі фактично неможливо розрахувати точну кількість коштів, які необхідно буде інвестувати у відновлення України. Однак, голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр припустив, що відбудова України після російського вторгнення може обійтися у понад 1 трильйон євро.

Водночас, Комірний пояснив, що цифра збитків та зруйнованих об’єктів збільшується щодня. Допоки війна ще не завершена, неможливо точно сказати, скільки грошей знадобиться для відбудови держави.

“Наразі Офіс Президента, Гарант, та всі міністри щодня проводять наради стосовно залучення іноземних партнерів. Ми з вами чуємо у ЗМІ, що кожна країна готова нам допомагати. Від них багато залежатиме. Те спонсорство, яке нам готові надати, не тільки пришвидшить відновлення, але й допоможе нам побудувати нову державу, де буде вищий рівень життя, економіка, та інші аспекти нашого існування. Фактично, ми почнемо з нуля, де не буде радянського фундаменту, а буде європейська, вільна Україна”, – резюмував Комірний.

Доповнення

Як писав УНН, Європейський Союз розробив план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро. Німецьке видання Sueddeutsche Zeitung, яке отримало в розпорядження восьмисторінковий проєкт рішення, повідомило, що ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля наближення, та майбутнього вступу країни в Євросоюз. 

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