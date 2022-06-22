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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Шольц вважає, що відновлення України може стати справою поколінь

Шольц вважає, що відновлення України може стати справою поколінь

Київ • УНН

 • 188119 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Відновлення України вимагає величезних фінансових зусиль, це може стати справою поколінь. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед урядом у середу, пише УНН з посиланням на BBC.

Цитата

"Україна потребує план Маршала для відновлення", - зазначив канцлер, додавши, що запросив президента Зеленського на саміт Великої Сімки, щоб обговорити деталі цього плану.

Деталі

Під час візиту в зруйнований війною Ірпінь минулого тижня Шольц сказав, що місцевий рівень спустошення нагадав йому Німеччину після Другої світової війни.

На думку Шольца, росія та Україна все ще далекі від перемовин, тому що владімір путін досі "вірить у мир під диктовку".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини під час відвідування київського передмістя Ірпеня висловив своє потрясіння збитками, завданими війною рф проти України.

Також Олаф Шольц заявив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні прибуде вчасно. Шольц також додав, що для цього Україні буде наданий пріоритет в черзі поставок зброї.

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