Шольц: німецька зброя прибуде в Україну вчасно
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні прибуде вчасно. Про це він сказав в інтерв’ю DPA, передає УНН.
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“Воно (озброєння — ред.) прибуде вчасно”, — зазначив він.
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Шольц також додав, що для цього Україні буде наданий пріоритет в черзі поставок зброї.
“Існує великий список клієнтів, які чекають отримання (зброї — ред.) на два, на три роки”, — зауважив він. Тому, за його словами, уряд ФРН змінює черговість цих доставок.
“Зараз вони працюють над тим, щоб це сталося”, — сказав канцлер.
Він уточнив, що поставки важких видів в Україну відбудуться після того, як військові ЗСУ пройдуть навчання та зазначив, що це включає, в тому числі протиракетні системи, а також установки РСЗВ.
“Ми поставимо протибалістичну систему, здатну врятувати Одесу чи Київ. Ми також вирішили разом із Великою Британією і США поставити реактивні системи залпового вогню”, — наголосив канцлер Німеччини.
Нагадаємо
16 червня в українській столиці президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Румунії Клаус Йоганніс зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наступного ж дня після візиту в Україну заявив про важливість прямих переговорів із російським диктатором володимиром путіним.