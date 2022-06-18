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Шольц: немецкое оружие прибудет в Украину вовремя

Шольц: немецкое оружие прибудет в Украину вовремя

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине, прибудет вовремя. Об этом он сказал в интервью DPA, передает УНН.

Цитата

“Оно (вооружение — ред.) прибудет вовремя”, — отметил он.

Детали

Шольц также добавил, что для этого Украине будет предоставлен приоритет в очереди поставок оружия.

“Существует большой список клиентов, ожидающих получения (оружия — ред.) на два, на три года”, — заметил он. Поэтому, по его словам, правительство ФРГ меняет очередность этих доставок.

“Сейчас они работают над тем, чтобы это произошло”, — сказал канцлер.

Он уточнил, что поставки тяжелых видов в Украину состоятся после того, как военные ВСУ пройдут обучение и отметил, что это включает, в том числе противоракетные системы, а также установки РСЗО.

“Мы поставим противобаллистическую систему, способную спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и США поставить реактивные системы залпового огня”, — подчеркнул канцлер Германии.

Напомним 

16 июня в украинской столице президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Иоганнис встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии Олаф Шольц на следующий же день после визита в Украину заявил о важности прямых переговоров с российским диктатором владимиром путиным.

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