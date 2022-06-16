Макрон, Шольц та Драгі в Україні: у перших заявах висловилися про підтримку ЄС та воєнні злочини

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю щоденній газеті Bild пообіцяв допомагати Україні "стільки, скільки потрібно". Під час цього візиту до Києва, сказав він, "ми хочемо не лише показати нашу солідарність, а й забезпечити, щоб допомога, яку ми організуємо - фінансова, гуманітарна, а також щодо зброї, - тривала". "Ми продовжуватимемо стільки, скільки необхідно для боротьби за незалежність України", - зазначив він.

Як вказано, Макрон у Києві сказав: "Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС". "Це важливий момент", - Зеленському буде доставлено "меседж європейської єдності, підтримки, адресований усім українцям", заявив президент Франції після прибуття на київський вокзал.

Макрон у коментарі BFMTV після прибуття поїздом до Києва також вказав, що "ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності". Макрона також супроводжує міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"На жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це воєнні злочини", - зазначив при цьому президент Франції Макрон уже в Ірпені.

Драгі, звертаючись до місцевої влади в Ірпені, сказав, що "весь світ на вашому боці". "Все це треба побачити та дізнатися. Я вдячний за свідчення", - звернувся Драгі до голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеби в Ірпені.

"Тут місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що вони мені розповіли, стосується майбутнього та відновлення. Це люди, згуртовані війною, які можуть робити те, чого вони, можливо, не могли б зробити перед війною", - розповів Драгі журналістам в Ірпені після розмови з місцевими.

Доповнення

В українській столиці президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та канцлером Німеччини Олафом Шольцем зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.