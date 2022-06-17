Шольц після візиту в Україну заявив, що говорити з путіним «абсолютно необхідно»
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наступного ж дня після візиту в Україну заявив про важливість прямих переговорів із російським диктатором володимиром путіним, пише УНН.
Цитата
«Абсолютно необхідно говорити з путіним», — сказав Шольц, якого цитує Bild, у п'ятницю в телеінтерв'ю Німецькому агентству друку.
«Я продовжуватиму це робити, як і президент Франції», - повідомив канцлер.
Деталі
За його словами, Шольц, наприклад, міг би сказати путіну: «будь ласка, зрозумійте, що жодного продиктованого світу не буде».
«І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться, і все повернеться на круги свої, то ви помиляєтеся», - сказав канцлер.
Додамо
16 червня в українській столиці президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Румунії Клаус Йоганніс зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.
Після візиту у ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час візиту до Києва глави держав та урядів Франції, Німеччини, Італії могли закликати Зеленського до переговорів із російським диктатором володимиром путіним.
В Офісі Президента України такі повідомлення спростовують.