Шольц, Макрон и Драги не призывали Зеленского к переговорам с россией – Никифоров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским не призывали его к переговорам с россией. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
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По словам спикера президента, во время встречи лидеры стран ЕС отметили, что Украина будет самостоятельно определять, на каких условиях и когда ей начинать переговоры с государством-агрессором.
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“Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с россией. К тому же, наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина была в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку”, – объяснил Никифоров.
Дополнение
Немецкое издание Die Welt предположило, что во время визита в Киев главы государств и правительств Франции, Германии, Италии могли призывать Зеленского к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.
Контекст
16 июня в украинской столице президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Иоганнис встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры с россией.
Лидеры стран также выразили поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС на саммите ЕС.