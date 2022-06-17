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Шольц, Макрон та Драгі не закликали Зеленського до перемовин з росією – Никифоров

Шольц, Макрон та Драгі не закликали Зеленського до перемовин з росією – Никифоров

Київ • УНН

 • 120032 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським не закликали його до перемовин з росією. Про це журналісту УНН повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Деталі

За словами речника президента, під час зустрічі лідери країн ЄС наголосили на тому, що Україна самостійно визначатиме, на яких умовах та коли їй починати перемовини з державою-агресором.

Цитата

“Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли і на яких умовах сідати за стіл перемовин із росією. До того ж, наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони й надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку”, – пояснив Никифоров.

Доповнення

Німецьке видання Die Welt припустило, що під час візиту до Києва глави держав та урядів Франції, Німеччини, Італії могли закликати Зеленського до перемовин з російським диктатором володимиром путіним.

Контекст

16 червня в українській столиці президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Румунії Клаус Йоганніс зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна сама вирішуватиме, на яких умовах вести переговори з росією.

Лідери країн також висловили підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС на саміті ЄС.

Українські Національні Новини

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